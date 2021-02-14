حماس: الراحل الشاعر مريد البرغوثي حمل هم فلسطين وقضية شعبها

الشاعر مريد البرغوثي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة حماس اليوم الأحد: إن الراحل الشاعر مريد البرغوثي، حمل هم فلسطين وقضية شعبها، ودافع عن حقها الأصيل ونشر حقيقتها الناصعة فيما كتب شعراً ونثراً، ودافع عن مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "رحم الله الشاعر والروائي الفلسطيني الكبير ‎مريد البرغوثي، وخالص التعازي لعائلته الكريمة ومحبيه في كل مكان