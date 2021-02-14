شؤون فلسطينية

رام الله: الاحتلال يغلق قرية راس كركر ويعتقل شاباً

رام الله: الاحتلال يغلق قرية راس كركر ويعتقل شاباً
اقتحام راس كركر
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مدخلي قرية راس كركر الرئيسيين، غرب مدينة رام الله، واعتقلت شاباً.

وقال رئيس المجلس القروي، راضي أبو فخيدة: إن قوات الاحتلال، نصبت حاجزين عسكريين على المدخلين الرئيسيين، ومنعت مركبات المواطنين من الخروج، وأغلقت القرية بشكل كامل، واعتقلت شاباً لم تعرف هويته حتى إعداد الخبر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف، أن جنود الاحتلال، أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه منازل المواطنين وسط القرية، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأشار أبو فخيدة، إلى أن الاحتلال، يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط القرية منذ عدة أيام، وينصب حواجز عسكرية من وقت لآخر.

وأوضح، أن قوات الاحتلال، فرضت إغلاقاً شاملاً على القرية، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها.

يشار إلى أنه في الخامس من الشهر الجاري، استشهد الشاب خالد ماهر نوفل (34 عاماً) من راس كركر، بعد أن أطلق مستوطنون النار عليه، على جبل "الريسان" القريب من القرية.

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