نابلس: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية خلال 72 ساعة الماضية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر، وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية، وغير القانونية، فقد قامت الشرطة بالقبض على 94 مطلوباً صادراً بحقهم 178 مذكرة قضائية ومسجل بحقهم شكاوى، وحجز 18 مركبة غير قانونية.



وأكدت، بأنه تم التحفظ على المطلوبين، تمهيدًا لإحالتهم لجهات الاختصاص؛ لمتابعة المقتضى القانوني.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة، خلال الـ 72 ساعة الماضية، على مطلوبين للعدالة، وضبطت مركبات غير قانونية، في نابلس.