الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة، قامت بتحرير 205 مخالفات بحق مواطنين، وأصحاب محال تجارية، وسائقي مركبات.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة اليوم، مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية؛ لعدم الالتزام بقرار الإغلاق، وإجراءات السلامة العامة في جنين.