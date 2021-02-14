الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة في جنين
رام الله - دنيا الوطن
حررت الشرطة اليوم، مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية؛ لعدم الالتزام بقرار الإغلاق، وإجراءات السلامة العامة في جنين.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة، قامت بتحرير 205 مخالفات بحق مواطنين، وأصحاب محال تجارية، وسائقي مركبات.
حررت الشرطة اليوم، مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية؛ لعدم الالتزام بقرار الإغلاق، وإجراءات السلامة العامة في جنين.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة، قامت بتحرير 205 مخالفات بحق مواطنين، وأصحاب محال تجارية، وسائقي مركبات.
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