شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تُعلق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية الاثنين

نقابة المحامين تُعلق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس نقابة المحامين، الأحد، تعليق العمل الشامل، أمام كافة المحاكم النظامية في جميع محافظات الوطن، يوم غد الاثنين، احتجاجاً على عقد جلسات محاكمة داخل محكمة طولكرم، دون وجود محامين.

وفي بيان له، "ثمن مجلس النقابة، الموقف الحر والنقابي، الذي تداعى له محامو ومحاميات محافظة طولكرم، وباقي محافظات الوطن، بالاعتصام في أروقة المحكمة، رداً على هذه التصرفات".

وهذا نص بيان مجلس نقابة المحامين:-

في الوقت الذي تخوض فيها نقابة المحامين أنبل الحراكات النقابية للدفاع عن استقلال القضاء المؤسسي والفردي، في مواجهة القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاة، تستهجن نقابة المحامين ما اقدم عليه قله قليله من الزملاء القضاة في محكمة صلح وبداية طولكرم - والتي لا تمثل ولا تعبر عن جموع وموقف القضاة - من محاولة ليّ يد النقابة - التي تدافع عن خاصرتهم الضعيفة وكسر حراكها النقابي من خلال إجراء المحاكمات بغياب المحامين الملتزمين بتعليق العمل والمعلن عنه
من نقابة المحامين.

وإننا في مجلس النقابة نذكر زملائنا في القضاء الجالس أن نقابة المحامين هي بيتكم الأول تعودون إليه في كل مرة يخذلكم فيها مجلس القضاء الأعلى الذي فقد استقلاله، وإذ يثمن مجلس النقابة الموقف الحر والنقابي الذي تداعى له محامو ومحاميات محافظة طولكرم وباقي محافظات الوطن بالاعتصام في أروقة المحكمة ردا على هذه التصرفات المستهجنة.

وعليه فإننا في مجلس نقابة المحامين نعلن عن تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية في جميع محافظات الوطن يوم غد الإثنين الموافق 15/2/2021 احتجاجا على أحداث محكمة بداية وصلح طولكرم.






تحريرا في 14/02/2021

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