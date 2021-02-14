قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام منخفصة بعدد إصابات (كورونا) اليومية

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غزة - دنيا الوطن

واصل قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية.



يأتي ذلك، بعدما إعلنت وزارة الصحة بغزة، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس في الدورة الثانية ليوم الأحد.



وبذلك، يكون العدد الكلي للإصابات 79 إصابة بعد فحص، 1583 عينة بنسبة إصابة 4.9%.



وكان نائب رئيس الرعاية الأولية، بوزارة الصحة، بغزة، د. مجدي ضهير، قال: إن 2000 جرعة من لقاح (سبوتنيك) الروسي، تصل غداً إلى قطاع غزة، وفق ما نقلت قناة (الأقصى).