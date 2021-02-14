شؤون فلسطينية

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة يصدر تعميماً قضائياً بشأن "المنع من السفر"

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة يصدر تعميماً قضائياً بشأن "المنع من السفر"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بغزة، اليوم الأحد، تعميماً قضائياً بشأن المنع من السفر.

ووفق التعميم، فإنه يمنع الذكور فوق (18 سنة) من السفر بقرار المحكمة بناءً على رغبة الأب أو الجد، كما يتم منع المرأة بكراً أو ثيباً من السفر إلا بموافقة الولي.

وفيما يلي نص التعميم: 

مادة 1 

يمنع الأب من السفر بأولاده القاصرين والمشمولين بحضانة النساء بلا رضا حاضنتهم وفي حال رضاها يتم عمل حجة عدم ممانعة من سفر لدى محكمة أول درجة حسب الأصول.

وفي حال عدم موافقة الحاضنة على سفر الأب بأولاد المذكورين في الفقرة الأولى يحق له أن يتقدم بمشروحات إذن بالسفر لدى محكمة أول درجة على الحاضنة إذا كان هناك ضرورة للسفر على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليا في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.

مادة 2 

إذا انتقلت حضانة القاصرين والمشمولين بحضانة النساء إلى الأب الذي طلق زوجته وتزوجت بأجنبي ولم يوجد من ينتقل إليها حق الحضانة جاز للأب أن يسافر بأولاده إلى أن يعود حق أمهم أو من يقوم مقامها في الحضانة بشرط حصوله على إذن من محكمة أول درجة على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.

مادة 3 
يجوز لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشرة سن ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة.

مادة 4
يمنع سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً دون الحصول على إذن من وليها العاصب ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفره ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بنيهما تستلزم المنع من السفر على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.

مادة 5
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا التعميم اعتباراً من 14-2-2020 ويلغى كل ما يتعارض معه.

وحرر في 28 جمادي الآخرة 1442هجرية  وق 10-2-2021 م. 



أخبار ذات صلة

&#34;الثقافة&#34; تنعى الشاعر والكاتب مُريد البرغوثي

"الثقافة" تنعى الشاعر والكاتب مُريد البرغوثي

سلفيت: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محال تجارية وتفض بيوت عزاء

سلفيت: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محال تجارية وتفض بيوت عزاء

الخليل: ضبط عجول مهربة من إسرائيل

الخليل: ضبط عجول مهربة من إسرائيل

وزارة الثقافة تنعى الشاعر والكاتب مريد البرغوثي

وزارة الثقافة تنعى الشاعر والكاتب مريد البرغوثي

المتحف الفلسطينيّ يستعدّ لاستعادة 80 ثوبًا تاريخيًّا من الشَّتات

المتحف الفلسطينيّ يستعدّ لاستعادة 80 ثوبًا تاريخيًّا من الشَّتات

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا الفلسطينية بإيطاليا

"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا الفلسطينية بإيطاليا

إسرائيل تسمح للشركات الخلوية بتوسيع شبكة الاتصالات لصالح المستوطنات بمناطق الضفة

إسرائيل تسمح للشركات الخلوية بتوسيع شبكة الاتصالات لصالح المستوطنات بمناطق الضفة

عورتاني يتفقد عدة مدارس ويبحث مع مديري المدارس في طولكرم قضايا تخص التعليم

عورتاني يتفقد عدة مدارس ويبحث مع مديري المدارس في طولكرم قضايا تخص التعليم

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الثقافة&#34; تنعى الشاعر والكاتب مُريد البرغوثي

"الثقافة" تنعى الشاعر والكاتب مُريد البرغوثي

سلفيت: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محال تجارية وتفض بيوت عزاء

سلفيت: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محال تجارية وتفض بيوت عزاء

الخليل: ضبط عجول مهربة من إسرائيل

الخليل: ضبط عجول مهربة من إسرائيل

وزارة الثقافة تنعى الشاعر والكاتب مريد البرغوثي

وزارة الثقافة تنعى الشاعر والكاتب مريد البرغوثي

المتحف الفلسطينيّ يستعدّ لاستعادة 80 ثوبًا تاريخيًّا من الشَّتات

المتحف الفلسطينيّ يستعدّ لاستعادة 80 ثوبًا تاريخيًّا من الشَّتات

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا الفلسطينية بإيطاليا

"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا الفلسطينية بإيطاليا

عورتاني يتفقد عدة مدارس ويبحث مع مديري المدارس في طولكرم قضايا تخص التعليم

عورتاني يتفقد عدة مدارس ويبحث مع مديري المدارس في طولكرم قضايا تخص التعليم

نادي الأسير يستعرض آخر المُعطيات حول وباء (كورونا) وواقع الأسرى بسجون الاحتلال

نادي الأسير يستعرض آخر المُعطيات حول وباء (كورونا) وواقع الأسرى بسجون الاحتلال

منوعات

رحمة تطرح كليب &#34;الحب معاه&#34; احتفالاً بالڤالنتين

رحمة تطرح كليب "الحب معاه" احتفالاً بالڤالنتين

بالقبلات والأحضان.. المشاهير يحتفلون بعيد الحب

بالقبلات والأحضان.. المشاهير يحتفلون بعيد الحب

&#34;إذا اشترى لك زهور اشتري له عشباً&#34;..مغنية مشهورة تثير الجدل بهدايا عيد الحب

"إذا اشترى لك زهور اشتري له عشباً"..مغنية مشهورة تثير الجدل بهدايا عيد الحب

ما صحة حمل ياسمين صبري ؟

ما صحة حمل ياسمين صبري ؟

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

تصريحات مثيرة للجدل.. نزار الفارس يقحم أمه في الأزمة مع رانيا يوسف

تصريحات مثيرة للجدل.. نزار الفارس يقحم أمه في الأزمة مع رانيا يوسف

دينا فؤاد تتصدر الترند للمرة الرابعة.. ما السبب ؟

دينا فؤاد تتصدر الترند للمرة الرابعة.. ما السبب ؟

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها الرياضية الجريئة

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها الرياضية الجريئة

شاهد: أحمد الفيشاوي &#34;أنا الوحيد إلي بقدر أواجه محمد رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد الفيشاوي "أنا الوحيد إلي بقدر أواجه محمد رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: شمس الكويتية توّجه مسدساً إلى وجهها.. ما السبب ؟

شاهد: شمس الكويتية توّجه مسدساً إلى وجهها.. ما السبب ؟

عربي

الأردن يسجل ارتفاعاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية

الأردن يسجل ارتفاعاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية

العراق: تسجيل 15 وفاة و2224 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

العراق: تسجيل 15 وفاة و2224 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الحريري: من يمنع تشكيل الحكومة يمنع تنفيذ الإصلاحات ويطيل معاناة اللبنانيين

الحريري: من يمنع تشكيل الحكومة يمنع تنفيذ الإصلاحات ويطيل معاناة اللبنانيين

صحيفة جزائرية: تبون سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

صحيفة جزائرية: تبون سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة