سلفيت: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محال تجارية وتفض بيوت عزاء



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظة سلفيت وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، خلال اليومين الماضيين، قامت الشرطة بإغلاق 10 محال تجارية وفضت بيتي عزاء في المحافظة وقامت بتحرير 314 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة مخالفات سلامة وأغلقت محال تجارية وفضت بيتي عزاء لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في محافظة سلفيت.