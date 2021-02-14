الخليل: ضبط عجول مهربة من إسرائيل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الأحد، في الخليل، شاحنة محملة بـ25 عجلا مهربا من إسرائيل، وبدون التصاريح القانونية والزراعية والصحية اللازمة.



جاء ذلك ضمن جهود الجهاز في حماية القطاع الحيواني ومربي المواشي الفلسطينيين.



وباستدعاء جهة الاختصاص في مديرية الزراعة أقرت بدورها التحفظ على الكمية المذكورة وإحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.