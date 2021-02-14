وزارة الثقافة تنعى الشاعر والكاتب مريد البرغوثي

كما حصل الراحل على جائزة فلسطين في الشعر العام 2000.

رام الله - دنيا الوطننعت وزارة الثقافة الفلسطينية، الأحد، الشاعر والكاتب مريد البرغوثي، الذي توفي في العاصمة الأردنية، عمان، عن عمر ناهز 77 عاماً.وقال وزير الثقافة، الدكتور عاطف أبو سيف: "إنه برحيل الشاعر والكاتب مريد البرغوثي تخسر الثقافة الفلسطينية والعربية علماً من أعلامها ورمزاً من رموز الإبداع والكفاح الثقافي الوطني الفلسطيني".وأكد الوزير أبو سيف، أن "الراحل من المبدعين الذين كرسوا كتاباتهم وإبداعاتهم دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وعن حكاية ونضال شعبنا وعن القدس عاصمة الوجود الفلسطيني، حيث ستخلد أفعاله الشعرية والنثرية حكاية الكفاح والنضال الوطني الفلسطيني والفكر الإنساني".وأضاف، أن البرغوثي الذي رحل في أوج عطائه وإبداعه وسيظل منارة فكرية وثقافية تهتدي بأبداعها الأجيال.وتقدم أبو سيف إلى عائلة الشاعر الفلسطيني الكبير وإلى جموع المثقفين بالتعازي والمواساة.يذكر أن الراحل ولد في 8 تموز/ يوليو 1944 في قرية دير غسانة قرب رام الله، وتلقى تعليمه في مدرسة رام الله الثانوية، وسافر إلى مصر العام 1963 حيث التحق بجامعة القاهرة وتخرج في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها العام 1967.وللراحل 12 ديواناً شعرياً، وكتابان نثريّان وهما: "رأيت رام الله" و"وُلِدْتُ هُناك، وُلِدْتُ هُنا".وأوّل دواوينه كان "الطوفان وإعادة التكوين" (1972) وآخرها "استيقِظ كي ترى الحلم" (2018).