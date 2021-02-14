"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا الفلسطينية بإيطاليا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جاليتنا الفلسطينية في إيطاليا.



وأضافت في تقريرها اليومي حول وباء (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم، أن حالة الوفاة للمواطن محمد البرق (72 عاما).



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة هناك إلى سبعة، فيما سجلت 276 إصابة سابقة.