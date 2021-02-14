إسرائيل تسمح للشركات الخلوية بتوسيع شبكة الاتصالات لصالح المستوطنات بمناطق الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر وزير الاتصالات الإسرائيلي، بيني غانتس، قراراً، يسمح من خلاله للشركات الخلوية، بتوسيع شبكة الاتصالات لصالح المستوطنات، بمناطق الضفة الغربية.



وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، اليوم الأحد: إن العملية، تهدف إلى توسيع التغطية الخلوية لشبكة الجيل الرابع في غضون عامين لتصل إلى 95%، بدلًا من 75%، لتشمل غالبية المناطق الإسرائيلية، مع منح الأولوية للمستوطنات، وحتى بعض البؤر الاستيطانية.



وأشارت الصحيفة، إلى أن عدداًَ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وحتى الطرق الجانبية للمستوطنين وخاصةً تلك التي شهدت هجمات وحوادث، لم تكن تشهد وجود تغطية خلوية للجيل الرابع من شبكة الاتصالات، وتنعدم فيها أحيانًا التغطية بشكل كامل.



ووفق الصحيفة، فإن الشركات، التي لن تتمكن من تحقيق الهدف خلال عامين، ستدفع غرامات، وقد تواجه تهديدًا سحب الترخيص.