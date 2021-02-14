عورتاني يتفقد عدة مدارس ويبحث مع مديري المدارس في طولكرم قضايا تخص التعليم



وتضمنت الجولة زيارة مدرستي بنات عنبتا الثانوية، والأساسية، إذ اطّلع الوزير على احتياجات المدرستين والمعلمين والطلبة، وذلك بحضور رئيس بلدية عنبتا م. حمد الله حمد الله، وأمين سر حركة فتح هاشم راجح.



كما تفقد عورتاني مدرستي ذكور فرعون الثانوية والأساسية، إذ اطلع على معاناة المدرستين الواقعتين قرب الجدار، والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بإلقاء قنابل الغاز بالقرب منهما، كما اطلع على احتياجات المدرستين.



وفي مديرية تربية طولكرم، استمع الوزير إلى عرض تقديمي قدّمه مدير عام التربية طارق علاونة، وتضمن أبرز النجاحات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية وعرض لأهم المبادرات التي تقوم بها المديرية في ظل جائحة (كورونا).



وخلال زيارته للمحافظة، تطرّق عورتاني إلى حيثيات إدارة الوزارة لدفة التعليم في ظل جائحة (كورونا)، مؤكداً على أهمية التعليم المُدمج لإبقاء جذوة التعليم متقدة في كل بيت فلسطيني، مشيراً إلى ما حققته الوزارة على صعيد التعليم عن بُعد، بما في ذلك استثمار منصة تيمز، من خلال فتح حسابات لكل الطلبة والمعلمين، وبث حصص تعليمية عبر الفضائية التعليمية، وتدريب 36 ألف معلم في زمن قياسي.



وكان في استقبال الوزير؛ محافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر، وممثلي مؤسسات وفعاليات المحافظة.



كما التقى وزير التربية برئيس جامعة فلسطين التقنية "خضوري" أ.د. نور أبو الرب، الذي رحّب بزيارة الوزير، مشيداً بالنجاح الذي حققته الوزارة في إدارة دفة التعليم خلال المشهد الكوروني.

وفي نهاية الجولة، اجتمع عورتاني بمديري مدارس المحافظة، واستمع منهم حول أبرز النجاحات والتحديات التي تواجه سير التعليم في ظل الجائحة.



رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، جولة تفقدية شملت زيارة عدة مدارس في مدينة طولكرم، للاطلاع على سير العملية التعليمية.