عورتاني يتفقد عدة مدارس ويبحث مع مديري المدارس في طولكرم قضايا تخص التعليم
رام الله - دنيا الوطن
أجرى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، جولة تفقدية شملت زيارة عدة مدارس في مدينة طولكرم، للاطلاع على سير العملية التعليمية.
وتضمنت الجولة زيارة مدرستي بنات عنبتا الثانوية، والأساسية، إذ اطّلع الوزير على احتياجات المدرستين والمعلمين والطلبة، وذلك بحضور رئيس بلدية عنبتا م. حمد الله حمد الله، وأمين سر حركة فتح هاشم راجح.
كما تفقد عورتاني مدرستي ذكور فرعون الثانوية والأساسية، إذ اطلع على معاناة المدرستين الواقعتين قرب الجدار، والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بإلقاء قنابل الغاز بالقرب منهما، كما اطلع على احتياجات المدرستين.
وفي مديرية تربية طولكرم، استمع الوزير إلى عرض تقديمي قدّمه مدير عام التربية طارق علاونة، وتضمن أبرز النجاحات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية وعرض لأهم المبادرات التي تقوم بها المديرية في ظل جائحة (كورونا).
وخلال زيارته للمحافظة، تطرّق عورتاني إلى حيثيات إدارة الوزارة لدفة التعليم في ظل جائحة (كورونا)، مؤكداً على أهمية التعليم المُدمج لإبقاء جذوة التعليم متقدة في كل بيت فلسطيني، مشيراً إلى ما حققته الوزارة على صعيد التعليم عن بُعد، بما في ذلك استثمار منصة تيمز، من خلال فتح حسابات لكل الطلبة والمعلمين، وبث حصص تعليمية عبر الفضائية التعليمية، وتدريب 36 ألف معلم في زمن قياسي.
وكان في استقبال الوزير؛ محافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر، وممثلي مؤسسات وفعاليات المحافظة.
كما التقى وزير التربية برئيس جامعة فلسطين التقنية "خضوري" أ.د. نور أبو الرب، الذي رحّب بزيارة الوزير، مشيداً بالنجاح الذي حققته الوزارة في إدارة دفة التعليم خلال المشهد الكوروني.
وفي نهاية الجولة، اجتمع عورتاني بمديري مدارس المحافظة، واستمع منهم حول أبرز النجاحات والتحديات التي تواجه سير التعليم في ظل الجائحة.
أجرى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، جولة تفقدية شملت زيارة عدة مدارس في مدينة طولكرم، للاطلاع على سير العملية التعليمية.
وتضمنت الجولة زيارة مدرستي بنات عنبتا الثانوية، والأساسية، إذ اطّلع الوزير على احتياجات المدرستين والمعلمين والطلبة، وذلك بحضور رئيس بلدية عنبتا م. حمد الله حمد الله، وأمين سر حركة فتح هاشم راجح.
كما تفقد عورتاني مدرستي ذكور فرعون الثانوية والأساسية، إذ اطلع على معاناة المدرستين الواقعتين قرب الجدار، والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بإلقاء قنابل الغاز بالقرب منهما، كما اطلع على احتياجات المدرستين.
وفي مديرية تربية طولكرم، استمع الوزير إلى عرض تقديمي قدّمه مدير عام التربية طارق علاونة، وتضمن أبرز النجاحات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية وعرض لأهم المبادرات التي تقوم بها المديرية في ظل جائحة (كورونا).
وخلال زيارته للمحافظة، تطرّق عورتاني إلى حيثيات إدارة الوزارة لدفة التعليم في ظل جائحة (كورونا)، مؤكداً على أهمية التعليم المُدمج لإبقاء جذوة التعليم متقدة في كل بيت فلسطيني، مشيراً إلى ما حققته الوزارة على صعيد التعليم عن بُعد، بما في ذلك استثمار منصة تيمز، من خلال فتح حسابات لكل الطلبة والمعلمين، وبث حصص تعليمية عبر الفضائية التعليمية، وتدريب 36 ألف معلم في زمن قياسي.
وكان في استقبال الوزير؛ محافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر، وممثلي مؤسسات وفعاليات المحافظة.
كما التقى وزير التربية برئيس جامعة فلسطين التقنية "خضوري" أ.د. نور أبو الرب، الذي رحّب بزيارة الوزير، مشيداً بالنجاح الذي حققته الوزارة في إدارة دفة التعليم خلال المشهد الكوروني.
وفي نهاية الجولة، اجتمع عورتاني بمديري مدارس المحافظة، واستمع منهم حول أبرز النجاحات والتحديات التي تواجه سير التعليم في ظل الجائحة.
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