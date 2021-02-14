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السودان: الاعتداء الإثيوبي على أراضينا تصعيد سيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار

السودان: الاعتداء الإثيوبي على أراضينا تصعيد سيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار
قوات سودانية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، "العدوان الذي قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراض تتبع لنا قانونا".

وأضافت في بيان لها، نقلته وسائل إعلام عربية، بأن إثيوبيا تتحمل المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات وعليها الكف فوراً عن تعديها على أراضي السودان.

وشددت الخارجية السودانية على أن "الاعتداء الإثيوبي على أراضينا تصعيد من شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار".

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عربية عن مصادر عسكرية سودانية قولها: إن إثيوبيا ارتكبت سلسلة من التجاوزات على الحدود خلال الساعات الماضية.

وأضافت: بأن إثيوبيا تحشد قواتها على الحدود مع السودان.

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