فلسطين: تحذيرات من حالة جوية عاصفة وماطرة تستمر لعدة أيام

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

حذّر جهاز الدفاع المدني من حالة جوية عاصفة وماطرة تستمر لعدة أيام، استنادا للأرصاد الجوية، وتتخللها أمطار غزيرة ورياح عاصفة وتوقعات للثلوج على بعض المرتفعات.



وأهاب الدفاع المدني في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأحد، بعدم التحرك بالمركبات في المناطق التي تتساقط عليها الثلوج، تفاديا للتعرض للخطر، وتثبيت كل ما هو عرضة للتطاير لأن الرياح ستكون سريعة وعاصفة.



ودعا المواطنين إلى عدم الدخول في تجمعات المياه لعدم التعرض للخطر، والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة عند الخلود للنوم، وفي حال انقطاع التيار الكهربائي استخدام الإنارة البديلة "النيون الشاحن"، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وبعد التأكد من أن الطريق سالك.



وطالب الدفاع المدني المواطنين بالاتصال على الأرقام المجانية 102 في حال حصول طارئ، وعدم التهويل والمبالغة في الأحداث، وأيضا عدم تحميل قابس الكهرباء طاقة زائدة تجنبا لحصول تماس وحصول حريق، وفي حال عدم ثبات التيار الكهربائي تجنب استخدام المصاعد الكهربائية.