صور.. الاحتلال يشرع باقتلاع 1000 شجرة حرجية زرعتها وزارة الزراعة بمنطقة "عينون" حرجية























رام الله - دنيا الوطنشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، باقتلاع نحو 1000 شجرة حرجية زرعتها وزارة الزراعة مؤخرا في منطقة "عينون" شرق طوباس.وذكرت وزارة الزراعة، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة المذكورة وشرعت باقتلاع الأشجار الحرجية، التي زرعتها،بدلا من التي اقتلعها الاحتلال أواخر الشهر الماضي.يذكر أن قوات الاحتلال اقتلعت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي نحو 10000 شجرة حرجية في منطقة "عينون" شرق طوباس، مزروعة على مساحة 200 دونم.كما واصلت قوات الاحتلال اقتلاع الاشجار الحرجية في محطة العروب الزراعية في الخليل لصالح الشارع الالتفافي الاستيطاني الهادف الى شق طرق استيطانية من الاراضي الفلسطينية.