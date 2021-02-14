مستوطنون يهاجمون حافلة جنوب نابلس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم عدد من المستوطنين مساء اليوم "حافلة" كان سائقها قد ضل طريقه في قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.



وقال رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح: إن سائق الحافلة ضل طريقه باتجاه خزان المياه على اطراف القرية ففوجئ بهجوم للمستوطنين ما أدى الى تحطيم زجاج الباص.



يذكر أن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" هاجموا منازل مواطنين من القرية، وألقوا الحجارة باتجاهها قبل أن يتصدى لهم الأهالي، في سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي يمارسها المستوطنون ضد عصيرة القبلية