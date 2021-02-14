سلامة معروف: مقترحات عديدة يتم طرحها للتخفيف من أزمة الموظفين وتحسين واقعهم





وأعلنت وزارة المالية، بغزة، أن مقدار الدفعة من المستحقات سيكون 430 شيكل بواقع (100 دولار+ 100شيكل).



ودعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، الموظفين للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من (كورونا) والتباعد داخل البريد وخارجه مع إحضار قلم شخصي خاص لكتابة كافة البيانات المطلوبة.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف: إن هناك مقترحات عديدة يتم طرحها؛ للتخفيف من أزمة الموظفين وتحسين واقعها، في القطاع، وفق ما نقلت إذاعة (الأقصى).وبدأ اليوم في القطاع، صرف دفعة من المستحقات لموظفي غزة، حيث يستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى الثلاثاء المقبل.