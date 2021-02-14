الأردن يسجل ارتفاعاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية

سجل الأردن اليوم الأحد، ارتفاعاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية.





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 11 حالة وفاة، و2447 إصابة جديدة بالفيروس، فيما أعلنت لجنة الأوبئة عن اجتماع طارئ بعد ارتفاع أعداد الإصابات.





وسجل الأردن أمس السبت، 11 وفاة و1240 إصابة جديدة بالفيروس.

ووفق الإيجاز اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، ارتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة الى 4455، وحالات الإصابة إلى 347,250 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 15696 حالة.



وتعقد لجنة الأوبئة الأردنية، اجتماعاً طارئاً لتقييم الوضع الوبائي، نتيجة ارتفاع الاصابات ونسبة فحوصات (كورونا) الايجابية المرتفعة اليوم الأحد.



يذكر أن لجنة الأوبئة أكدت وجود احتمالية لمراجعة الإجراءات كافة في حال ارتفعت نسبة الفحوصات الايجابية لفيروس (كورونا) عن 8%.

ووفق الإيجاز اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، ارتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة الى 4455، وحالات الإصابة إلى 347,250 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 15696 حالة.وتعقد لجنة الأوبئة الأردنية، اجتماعاً طارئاً لتقييم الوضع الوبائي، نتيجة ارتفاع الاصابات ونسبة فحوصات (كورونا) الايجابية المرتفعة اليوم الأحد.يذكر أن لجنة الأوبئة أكدت وجود احتمالية لمراجعة الإجراءات كافة في حال ارتفعت نسبة الفحوصات الايجابية لفيروس (كورونا) عن 8%.

رام الله - دنيا الوطن