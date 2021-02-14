شؤون فلسطينية

فتح تدعو شعبنا الفلسطيني لأعلى درجات المشاركة بالعملية الديمقراطية

فتح تدعو شعبنا الفلسطيني لأعلى درجات المشاركة بالعملية الديمقراطية
تسجيل في الانتخابات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة فتح على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي باسمها، أسامه القواسمي، أنها تخوض الانتخابات العامة تكريساً للنهج الديمقراطي الذي التزمت وصدقت شعبها به،  بالرغم من سنوات الانقسام السوداء، ولرسم معالم المستقبل في العلاقات الوطنية الداخلية ولشعبنا برمته، والتي ترتكز بالأساس على الوحدة والشراكة وصناديق الاقتراع.

وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "أننا في حركة فتح نخوض المرحلة الأدق والأخطر في تاريخ قضيتنا، وأيدينا ممدوده لكل جهد وطني محترم، وعقولنا مستنيرة بكل فكر إيجابي من شأنه تذليل الصعاب، وتعظيم القواسم المشتركة الوطنية، والتي يعلو فيها صوت الوطن والقدس فوق كل الأصوات.

ودعا القواسمي شعبنا الفلسطيني العظيم إلى أعلى درجات المشاركة في العملية الديمقراطية، وإلى التسجيل في اليومين المتبقيين باعتباره حق وأمانه.

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