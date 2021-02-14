مشاركة فريق تميز الطلابي بجامعة فلسطين بلقاء حواري شبابي مع رئيس بلدية غزة

رام الله - دنيا الوطنبحضور الدكتور يحيى السراج، رئيس بلدية غزة شارك فريق تميز الطلابي من جامعة فلسطين في لقاء حواري شبابي بمشاركة كلا من "أ.عمار ريحان" رئيس قسم العلاقات العامة وممثل برنامج تميز في جامعة فلسطين ، وأ.إسلام بدوان منسق منتدى شارك الشبابي ، و أ.عائشة أبو شقفة، مدير الهيئة المستقلةللتنمية.حيث وجه الدكتور" يحيى السراج " رئيس بلدية غزة كلمته للشباب معبرا عن دورهم الأساسي في المجتمع الفلسطيني، موضحا أهمية استغلال الطاقات الشبابية وتوجيهها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.كما أوضح في كلمته خلال اللقاء الحواري عن المشاريع التي تقدمها البلدية للمواطنين و تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بخدماتها كالخدمات الخاصة بالبنية التحتية من توصيل مياه ونظافة وصرف صحي و ترصيف الطرق، وعن دورها في مجال التربية والتعليم والخدمات الصحية والبيئية وعلى رأسهم العمل على مكافحة انتشار جائحة (كوفيد-19) والمساهمة في الحد من تفشي هذا الفيروس، بالإضافة إلى دور البلدية في مجال الخدمات الإنسانية والاجتماعية المتنوعة.وأكد في حديثه أن البلدية بكوادرها تعمل بروح الفريق الواحد لما تعكس من دور بارز في التنمية المحلية باعتبارها همزة الوصل بين المواطن والدولة، حيث تمثل النواة الرئيسية للخدمات العامة التي ينتظرها المواطن الفلسطيني لتيسير معيشته.ومن جانبه استهل رئيس قسم العلاقات العامة في جامعة فلسطين أ.عمار ريحان حديثه عن الدور الإسنادي الذي تلعبه البلدية في تطوير البنية التحتية ومتابعة المرافق العامة و دورها الفعال في تنفيذ لقاءات حوارية تستهدف التنمية الشبابية عبر تنظيم لقاءات تستهدف طلبة الجامعات.كما أضاف بأن الفعاليات التي تعقدها البلدية لها دور رئيسي في رفع كفاءة الطلبة في مجالات الرياضة والثقافة والبيئة والتنمية المجتمعية.كما تطرق المشاركون في الحديث حول إيمانهم في دور البلدية وتوجيه مسؤوليتها في حماية البيئة و بذل الجهود للنهوض في المجتمع، كما أن وجود توعية لدى أفراد المجتمع هو بمثابة تميز لدى المواطن الفلسطيني في الحفاظ على ممتلكات بلادهم.و في الختام شكر ريحان جهود السراج في البلدية علىتقديم خدمات نوعية للمواطنين، مفيدا بأن جامعة فلسطين تعتز بالشراكة فيما بينها وبين البلديات، وأن الجامعة في اتم الاستعداد على التعاون فيما يخدم التوعية المجتمعية للطلبة والعمل على الارتقاء في المستوى الثقافي لهم.