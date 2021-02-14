شؤون فلسطينية

(أونروا) بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن الامتحانات والشهادات وبدء الفصل الثاني

(أونروا) بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن الامتحانات والشهادات وبدء الفصل الثاني
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير برنامج التعليم بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، فريد أبو عاذرة، إن الطلبة بدأوا اليوم بالتوافد إلى مدارسهم وكانت الهيئات التدريسية ومدراء المدارس في استقبالهم.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أن الأمور تسير على أكمل وجه، و"ما زلنا نقوم بإرسال المزيد من معلمي اليومي لسد الفراغات في المدارس بسبب اعتذار بعض معلمي المياومة من العمل، فالأمور تسير أكثر من الممتاز".

وأكد أبو عاذرة بأن نسبة الحضور حتى الآن في بعض المناطق فاقت الـ 95% من الطلاب الموجودين في مدارسهم، وخلال اليوم وغداً سنقوم بتزويد المدارس بكل الطواقم المطلوبة للسير هذين الأسبوعين من مراجعة المواد، والمهارات من الفصل الأول ثم سنبدأ في الفصل الثاني بوقت متزامن مع السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال: إننا "لدينا بروتوكول صحي معتمد من الصحة الفلسطينية، ومنظمة الصحة العالمية ونعمل به، واليوم قمنا بإغلاق مدرسة في المنطقة الوسطى نظراً لإصابة خمسة من المعلمين بفيروس (كورونا) في تلك المدرسة لمدة أسبوع، وبالتالي نحن نتعامل ضمن بروتوكول صحي واضح  للتعامل مع هذا الوباء ومنسجمين مع تعليمات منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن".

وأضاف مدير برنامج التعليم بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا): بأن الامتحانات انتهت، وغداً الاثنين ستقوم المدارس بتوزيع الشهادات وكشوف الدرجات للطلاب بدءاً من  يوم غد وحتى نهاية الأسبوع، حسب ظروف كل مدرسة. 

وتابع: الأسبوعان القادمان ستكون عبارة عن تمكين في المهارات الأساسية في الفصل الأول للتأكد من أن الطالب قد امتلك المهارات الأساسية التي تمكنه من  البدء بالفصل الثاني بكل سهولة، ثم قبل نهاية هذا الشهر سنقوم بتوزيع الكتب المدرسية للفصل الثاني ثم نبدأ في الفصل الثاني كالمعتاد.

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