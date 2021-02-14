توزيع المناصب الإدارية الجديدة لمجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدس

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رام الله - دنيا الوطن

عقد مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدس إجتماعا له لتوزيع المناصب الإدارية لأعضاء مجلس الإدارة الجديد،



وأجمع المجلس على إختيار المهندس محمد العامور رئيسا للجمعية والسيد كامل مجاهد نائبا للرئيس والسيد أحمد مشعشع أميناً للسر والمهندس محمود الزلموط أمينا للصندوق وعضوية كل من السادة ( أنور الشنطي، خضر الجراشي، زياد عنبتاوي، الدكتور سالم أبو خيزران، عدنان قرش، والمهندس نجيب ناصر).



وأعرب العامور عن شكره لمجلس إدارة الجمعية على منحه هذه الثقة مؤكدا على أنه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة بالتعاون مع جميع الأطراف لتذليل العقبات أمام رجال الأعمال الفلسطينيين والنهوض بالإقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الإقتصادية وخاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تعصف بالإقتصاد الوطني، داعيا الجميع الى توحيد الجهود والعمل سويا من أجل تحقيق أهداف الجمعية وتطلعاتها، ووضع الجمعية في المكان الذي تستحقه بين مؤسسات القطاع الخاص.



هذا واعرب مجلسي الإدارة والرقابة في الجمعية ايضاً عن شكرهما وتقديرههما للزملاء أعضاء الهيئة العامة للجمعية على دعمهم وتفاعلهم الدائم مع مجلس إدارتهم وتحقيق رسالة الجمعية نحو المحافظة على مصالح رجال الأعمال وتطوير القطاع الخاص وتنمية الإقتصاد الفلسطيني.