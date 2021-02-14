نادي الأسير: الاحتلال يفرج عن الأسير المريض بالسرطان مسالمة بموعد أقصاه يوم غد

الأسير حسين مسالمة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن الاحتلال أصدر قراراً خطيًا يقضي بالإفراج عن الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة (39 عامًا) من بيت لحم، في موعد أقصاه يوم غد الموافق الخامس عشر من شباط/ فبراير الجاري.



وأوضح نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن ترتيبات الإفراج عنه، ونقله من المستشفى أو بقائه فيه، سيكون مرهونًا بوضعه الصحي.



يُشار إلى أن الأسير مسالمة تعرض لإهمال طبي ومماطلة من قبل إدارة سجون الاحتلال، قبل أن تثبت إصابته بالسرطان في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث عانى من أوجاع على مدار شهرين، قبل نقله إلى المستشفى حتى تبين لاحقًا أنه مصاب بسرطان الدم، وأن المرض في مرحلة متقدمة.



يذكر أن الأسير مسالمة المعتقل منذ عام 2002 والمحكوم بالسّجن 20 عامًا، يمكث حتى اليوم في مستشفى "سوروكا"، بوضع صحي حرج.