اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تدعو للترشح في جائزة "(يونسكو)- اليابان للتعليم"









تم تأسيس الجائزة من قبل المجلس التنفيذي لـ (يونسكو) في دورته 195 في إطار برنامج العمل العالمي (GAP) حول التعليم من أجل التنمية المستدامة وتم الإعلان عنه رسميًا في مؤتمر اليونسكو العالمي حول التعليم من أجل التنمية المستدامة (10-12 نوفمبر 2014 ، آيتشي ناغويا ، اليابان).



ويتعين تقديم طلبات الترشيح في موعد أقصاه 30 نيسان/أبريل 2021 (منتصف الليل بتوقيت باريس)، ويحتوي الموقع المخصص للجائزة على أدلة للمستخدمين بشأن آلية الترشيح عبر الإنترنت بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة الشائعة الإجابات عليها.







البريد الإلكتروني:



موبايل: 0594469061



وللاطلاع على مرفقات الجائزة يرجى زيارة موقع اللجنة الوطنية على الرابط التالي:



https://www.pncecs.plo.ps/?p=8371



ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:



https://en.unesco.org/prize-esd/selection-process





ولن يُنظر في أي ترشيحات تُقدّم على أساس فردي. ويُرجى من المعنيين التواصل مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بحد أقصى قبل اسبوع من الموعد النهائي للتقديم للجائزة ليتم استكمال إجراءات الترشيح طرفنا عبر التواصل على المعلومات التالية:البريد الإلكتروني: [email protected] موبايل: 0594469061وللاطلاع على مرفقات الجائزة يرجى زيارة موقع اللجنة الوطنية على الرابط التالي:https://www.pncecs.plo.ps/?p=8371ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:https://en.unesco.org/prize-esd/selection-process وتجدر الإشارة إلى أنّه يجب أن تكون المشاريع قيد التنفيذ منذ 4 سنوات على الأقل، الأمر الذي يسمح بتقديم براهين على تأثيرها الكبير، وسهولة تعميمها وتقييمها، ولمس مساهمتها في إحدى أولويات العمل الخمس لبرنامج العمل العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة، فضلاً عن أهداف التنمية المستدامة.تم تأسيس الجائزة من قبل المجلس التنفيذي لـ (يونسكو) في دورته 195 في إطار برنامج العمل العالمي (GAP) حول التعليم من أجل التنمية المستدامة وتم الإعلان عنه رسميًا في مؤتمر اليونسكو العالمي حول التعليم من أجل التنمية المستدامة (10-12 نوفمبر 2014 ، آيتشي ناغويا ، اليابان).ويتعين تقديم طلبات الترشيح في موعد أقصاه 30 نيسان/أبريل 2021 (منتصف الليل بتوقيت باريس)، ويحتوي الموقع المخصص للجائزة على أدلة للمستخدمين بشأن آلية الترشيح عبر الإنترنت بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة الشائعة الإجابات عليها.

رام الله - دنيا الوطندعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، في بيان لها اليوم الأحد، للمشاركة في جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)- اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة للعام 2021، في نسختها السادسة، التي تُمنح سنوياً لثلاثة مشاريع أو برامج متميّزة ويحصل كل من الفائزين على جائزة نقدية بقيمة 50 ألف دولار أمريكي.وأشارت اللجنة الوطنية إلى أن (يونسكو) وفي إطار النسخة السادسة للجائزة لعام 2021، دعت جميع حكومات الدول الأعضاء، والمنظمات غير الحكومية الشريكة لها، إلى تقديم ثلاثة ترشيحات لأشخاص أو مؤسسات أو منظمات فاعلة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة.وأوضحت اللجنة الوطنية أن طلبات الترشيح يجب أن تكون إما باللغة الإنكليزية أو باللغة الفرنسية، وينبغي أن تركز على المشاريع أو البرامج التي يضطلع بها المرشحون في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، وسيجري تقييم الطلبات على يد هيئة تحكيم مستقلة مؤلفة من خمسة خبراء، وذلك استناداً إلى قدرة هذه المشاريع على تحقيق التحول والإدماج وتعزيز الابتكار.