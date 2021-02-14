شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تشجع تسجيل الناخبين من ذوي الإعاقة السمعية

لجنة الانتخابات تشجع تسجيل الناخبين من ذوي الإعاقة السمعية
رام الله - دنيا الوطن
تشجع لجنة الانتخابات المركزية المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية، من التسجيل وتحديث بياناتهم في سجل الناخبين في مكاتب المناطق الانتخابية التابعة للجنة الانتخابات المركزية في جميع المحافظات، بما يضمن حقهم بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية 2021.

وكانت اللجنة وبالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني للصم وظفت ودرّبت 16 موظفاً من ذوي الإعاقة السمعية موزعين على مكاتب المناطق الانتخابية لاستقبال هؤلاء المواطنين خلال فترة التسجيل الميداني التي انطلقت وتستمر حتى الثلاثاء القادم 16 من الشهر الجاري. 

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة جاءت بما ينسجم مع رؤيتها بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل العملية الانتخابية، وتمكينهم من ممارسة حقهم في الترشح والاقتراع.

يذكر أن عدد المسجلين للانتخابات الفلسطينية 2021 بلغ 2.48 مليون مواطن ومواطنة حتى صباح اليوم الأحد، بما يشكل 88.3% من إجمالي أصحاب حق التسجيل بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.




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