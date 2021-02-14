غزة: "التعليم" تعلن عن الوظائف التعليمية للعام 2021-2022









رام الله - دنيا الوطنتعلن وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة عن الوظائف التعليمية للعام 2021-2022.وأوضحت الوزارة أن التسجيل للوظائف سيكون هذا العام ولأول مرة بشكل إلكتروني من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://eservices.mohe.ps/jobs-gate.