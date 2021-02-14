نابلس: سلطات الاحتلال تخطر بهدم 15 منزلاً في بلدة يتما

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 15 مواطنا من بلدة يتما جنوب محافظة نابلس إخطارات بهدم منازلهم.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: إن الاحتلال سلم خمسة عشر مواطنا من سكان "حاظورة" في منطقة "بطن العين" ببلدة يتما إخطارات بهدم منازلهم.



وعرف من بين المواطنين، شادي نجار، ومعين نجار، ونضال صنوبر، وإبراهيم مطيع، وأحمد توفيق نجار، ويزيد خضير، ومحمد أحمد نجار، وأنس نجار.