الحريري: من يمنع تشكيل الحكومة يمنع تنفيذ الإصلاحات ويطيل معاناة اللبنانيين

ميشيل عون وسعد الحريري

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، إن يريد تنفيذ حكم المحكمة الدولية، بشأن اغتيال، والده رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.



وأضاف في كلمة له ألقاها بمناسبة ذكرى وفاة والده، بأنه "لابد من وقف مسلسل الاغتيالات بالبلد"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وتطرق الحريري إلى ملف تشكيل الحكومة العالق منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قائلا: "من يمنع تشكيل الحكومة يمنع تنفيذ الإصلاحات ويطيل معاناة اللبنانيين والمآسي التي يعانون منها".



وأضاف الحريري: بأن محاربة الفساد لن تتم دون إصلاح يضمن استقلالية القضاء، مؤكداً الحاجة إلى حكومة اختصاصيين في لبنان بعيدة عن الحزبية.