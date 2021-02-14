أهالي شهداء عدوان 2014 بغزة يطالبون حل ملفهم قبل الانتخابات المقبلة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

طالب أهالي الشهداء في قطاع غزة، الأحد، بضرورة إنصافهم وحل قضيتهم العالقة منذ سنوات وصرف الرواتب المخصصة لذويهم.



جاء ذلك خلال اعتصام نظمته اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء، أمام مؤسسة الشهداء بغزة، حمل المشاركون فيه صور لذويهم الشهداء الذين استشهدوا خلال الحروب الإسرائيلية المتكررة على القطاع.



ويقول، محمد، والد شهداء أطفال عائلة بكر: "نحن على مدار سبع سنوات نتواجد على أرصفة الشوارع، نناشد القيادات الفلسطينية لكن دون جدوى".



وأشار بكر إلى، أن أهالي الشهداء والجرحى لن يذهبوا إلى صناديق الانتخابات إلا اذا حلت قضيتهم، فالراتب هو الحياة الذي من خلاله يستطيعون العيش بكرامة، منوها إلى أنهم لن يتركوا هذا المكان الذي يعتصمون به إلا اذا تم حل ملف الشهداء.



ومن جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء علاء البراوي: "إن سبع سنوات مرت على عدوان 2014 ونحن نحاول أن يتم اعتماد ملف الشهداء".



ويضيف البراوي: "قبل أيام تلقينا اتصالا حول التناقش بملف شهداء 2014، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم حل لهذا الملف العالق منذ سنوات".



ويتابع: "نتمنى ضرورة البدء الفعلي لحل ملف أهالي الشهداء الذين عاشوا سنوات من العذاب وافتراش الطرقات بحثا عن المطالبة بحقوقهم".



وأشار إلى، أن المسؤولين في حال إنصافهم أهالي الشهداء والجرحى فإنهم أنصفوا القدس، مبينا أن عدد الشهداء يتجاوز سبعة آلاف شهيد.



وتشير نظمية أبو عاصي وهي والدة لشهيدين: "سبع سنوات ونحن نناشد المسؤولين بضرورة إنصافنا وحل قضيتنا العالقة والراتب يجب أن يكون قبل صندوق الانتخابات".



وفِي السياق ذاته، أكد ماهر بدوي الأمين العام للجنة الوطنية لعوائل الشهداء أنهم لجنة مكونة من أهالي الشهداء تطالب بالمساواة وبحقوق أهالي الشهداء.