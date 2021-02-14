هنية يدعو قطر للرقابة على الانتخابات والعمل مع المجتمع الدولي لعدم تكرار سيناريو 2006

وأكد، قرار (حماس) المضي قدمًا في مسار المصالحة عبر إجراء الانتخابات العامة بمراحلها الثلاث، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطندعا اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، دولة قطر إلى "المشاركة في الرقابة على الانتخابات، والعمل مع المجتمع الدولي لاحترام نتائج الانتخابات، وعدم تكرار موقف ما بعد انتخابات ٢٠٠٦ والذي لم يحترم فيه إرادة الشعب الفلسطيني".وأضاف هنية، في رسالة، إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن حركة (حماس) ملتزمة بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وستعمل حسب مسؤوليتها الوطنية على توفير المناخ الحر واللازم لإجراء انتخابات تعبر عن الوجه الحضاري لشعبنا الفلسطيني.وتابع: "إنني أشير إلى دور قطر المأمول في هذه الانتخابات، متمثلًا في ضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة حسب المرسوم الرئاسي، وضمان نزاهتها وحريتها في الضفة والقطاع، وكذلك الضغط من خلال علاقة قطر بالمجتمع الدولي على الاحتلال الإسرائيلي بعدم عرقلة إجراء الانتخابات أو التدخل في العملية الانتخابية خاصة في القدس المحتلة".