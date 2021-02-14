عاجل

  • وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يغادر جلسة الحكومية الخاصة بـ (كورونا) لـ "ضرورة أمنية"

شؤون فلسطينية

هنية يدعو قطر للرقابة على الانتخابات والعمل مع المجتمع الدولي لعدم تكرار سيناريو 2006

هنية يدعو قطر للرقابة على الانتخابات والعمل مع المجتمع الدولي لعدم تكرار سيناريو 2006
رام الله - دنيا الوطن
دعا اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، دولة قطر إلى "المشاركة في الرقابة على الانتخابات، والعمل مع المجتمع الدولي لاحترام نتائج الانتخابات، وعدم تكرار موقف ما بعد انتخابات ٢٠٠٦ والذي لم يحترم فيه إرادة الشعب الفلسطيني".

وأضاف هنية، في رسالة، إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن حركة (حماس) ملتزمة بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وستعمل حسب مسؤوليتها الوطنية على توفير المناخ الحر واللازم لإجراء انتخابات تعبر عن الوجه الحضاري لشعبنا الفلسطيني.

وأكد، قرار (حماس) المضي قدمًا في مسار المصالحة عبر إجراء الانتخابات العامة بمراحلها الثلاث، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني.

وتابع: "إنني أشير إلى دور قطر المأمول في هذه الانتخابات، متمثلًا في ضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة حسب المرسوم الرئاسي، وضمان نزاهتها وحريتها في الضفة والقطاع، وكذلك الضغط من خلال علاقة قطر بالمجتمع الدولي على الاحتلال الإسرائيلي بعدم عرقلة إجراء الانتخابات أو التدخل في العملية الانتخابية خاصة في القدس المحتلة".

أخبار ذات صلة

اشتية: تعزيز صمود أهلنا في القدس أولوية وحريصون على تلبية احتياجاتهم

اشتية: تعزيز صمود أهلنا في القدس أولوية وحريصون على تلبية احتياجاتهم

قطر تتوصل إلى اتفاق برعاية دولية مع الاحتلال لتوريد الغاز إلى محطة الكهرباء بغزة

قطر تتوصل إلى اتفاق برعاية دولية مع الاحتلال لتوريد الغاز إلى محطة الكهرباء بغزة

غزة: المتقاعدون العسكريون يُطالبون بإلغاء قانون التقاعد الإجباري

غزة: المتقاعدون العسكريون يُطالبون بإلغاء قانون التقاعد الإجباري

(حماس) تُدين اعتداء أجهزة الأمن الفلسطينية على الأسير المحرر عبد الناصر الرابي

(حماس) تُدين اعتداء أجهزة الأمن الفلسطينية على الأسير المحرر عبد الناصر الرابي

انخفاض أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في فلسطين

انخفاض أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في فلسطين

الخارجية الفلسطينية تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه

الخارجية الفلسطينية تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه

تيسير خالد: تبرئة ترامب تُبقي الأبواب مشرعة لرياح الفاشية في الولايات المتحدة الأميركية

تيسير خالد: تبرئة ترامب تُبقي الأبواب مشرعة لرياح الفاشية في الولايات المتحدة الأميركية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بحر يُثمن انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من اجتماع دولي لمشاركة برلمانيين من الاحتلال

بحر يُثمن انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من اجتماع دولي لمشاركة برلمانيين من الاحتلال

مصرع طفلة بحادث دهس في يطا بالخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في يطا بالخليل

لجنة الانتخابات ووزارة الإعلام تنظمان موجة توعوية مفتوحة عبر 25 إذاعة محلية

لجنة الانتخابات ووزارة الإعلام تنظمان موجة توعوية مفتوحة عبر 25 إذاعة محلية

هيئة الأسرى: الاحتلال يُحاول طمس المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين

هيئة الأسرى: الاحتلال يُحاول طمس المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين

مركز فلسطين: 37 أسيرة في سجون الاحتلال يعانين ظروفاً قاهرة

مركز فلسطين: 37 أسيرة في سجون الاحتلال يعانين ظروفاً قاهرة

الاحتلال يشرع باقتلاع 1000 شجرة حرجية زرعتها وزارة الزراعة شرق طوباس

الاحتلال يشرع باقتلاع 1000 شجرة حرجية زرعتها وزارة الزراعة شرق طوباس

الاحتلال يعتقل فتيين من الطور في القدس

الاحتلال يعتقل فتيين من الطور في القدس

منوعات

بالقبلات والأحضان.. المشاهير يحتفلون بعيد الحب

بالقبلات والأحضان.. المشاهير يحتفلون بعيد الحب

&#34;إذا اشترى لك زهور اشتري له عشباً&#34;..مغنية مشهورة تثير الجدل بهدايا عيد الحب

"إذا اشترى لك زهور اشتري له عشباً"..مغنية مشهورة تثير الجدل بهدايا عيد الحب

ما صحة حمل ياسمين صبري ؟

ما صحة حمل ياسمين صبري ؟

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

تصريحات مثيرة للجدل.. نزار الفارس يقحم أمه في الأزمة مع رانيا يوسف

تصريحات مثيرة للجدل.. نزار الفارس يقحم أمه في الأزمة مع رانيا يوسف

دينا فؤاد تتصدر الترند للمرة الرابعة.. ما السبب ؟

دينا فؤاد تتصدر الترند للمرة الرابعة.. ما السبب ؟

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها الرياضية الجريئة

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها الرياضية الجريئة

شاهد: أحمد الفيشاوي &#34;أنا الوحيد إلي بقدر أواجه محمد رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد الفيشاوي "أنا الوحيد إلي بقدر أواجه محمد رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: شمس الكويتية توّجه مسدساً إلى وجهها.. ما السبب ؟

شاهد: شمس الكويتية توّجه مسدساً إلى وجهها.. ما السبب ؟

ديانا كرزون تعلن حملها بشكل رسمي

ديانا كرزون تعلن حملها بشكل رسمي

عربي

صحيفة جزائرية: تبون سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

صحيفة جزائرية: تبون سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

تونس: التحقيق بقضية فساد في قناة تلفزيونية

تونس: التحقيق بقضية فساد في قناة تلفزيونية

قطر تُدشن سفينة حربية جديدة في إيطاليا

قطر تُدشن سفينة حربية جديدة في إيطاليا

مصر: وفاة قائد معركة &#34;رأس العش&#34; عام 1967 ضد إسرائيل

مصر: وفاة قائد معركة "رأس العش" عام 1967 ضد إسرائيل