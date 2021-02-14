غزة: المتقاعدون العسكريون يُطالبون بإلغاء قانون التقاعد الإجباري

رام الله - دنيا الوطنطالب المتقاعدون العسكريون، في غزة، الأحد، الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية، بإلغاء قانون التقاعد الإجباري، الذي صدر منذ عدة سنوات.ودعا المعتصمون، أمام هيئة التقاعد الفلسطينية، وسط مدينة غزة، إلى النظر في أحوالهم، ومراجعة القانون، الذي أحالهم إلى التقاعد في سن مبكر، مؤكدين دعمهم للقيادة الفلسطينية، والرئيس عباس.وقال أحمد الكحلوت، أحمد المشاركين في الاعتصام لـ "دنيا الوطن": "تقاعدت بشكل إجباري بقرار رئاسي عام 2017، وأطالب بإلغاء قانون التقاعد الإجباري، هذا القانون أحال 22 ألف أسرة إلى تحت خط الفقر".وأضاف الكحلوت: "أحمل شهادة الماجستير وأعيل ستة أفراد، وأطالب بالحق الوظيفي خاصة أننا ما زالنا في سن الشباب، فأنا على استعداد أن ازحف إلى الضفة زحفا من أجل وجود حل لقضيتنا، ولدي القدرة على أن أخدم فلسطين لأربعين سنة قادمة".ومن جانبه، يقول الموظف المتقاعد محمد عدس: "نحن تتواجد أمام هيئة التقاعد من أجل مطالب الرئيس بإلغاء القرار دون أي مناقشة كوننا نستطيع أن نخدم ونعطي لمؤسسات الدولة"، مبينا أنه عليه العديد من الديون التي لا يستطيع سدادها نتيجة القروض.وفي السياق ذاته، يقول سلميان البرديني (39 عاما): "جئت اليوم إلى هيئة التقاعد من أجل إلغاء قانون التقاعد الإجباري الذي يعتبر ظالم، فراتبي الحالي لا يكفي لسد رمق عائلتي".أما نائلة أبو النور، والتي عملت موظفة في مؤسسة البحر: "عملت في مؤسسة البحر، والتي تعتبر مؤسسة رئاسية، منذ 13 عاماً في الخدمة داخل المؤسسة مع العديد من الزملاء".وتضيف: "مؤسسة البحر تضم العديد من الموظفين المفصولين بشكل تعسفي والذي بلغ عددهم 113 موظف ولا يتقاضون راتب منذ 13 عاما".