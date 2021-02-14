(حماس) تُدين اعتداء أجهزة الأمن الفلسطينية على الأسير المحرر عبد الناصر الرابي

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رام الله - دنيا الوطن

أدان حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، اعتداء الأجهزة الأمنية في مدينة قلقيلية، على الأسير المحرر عبد الناصر الرابي.



وقال بدران، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "نتابع بقلق هذا الاعتداء، الذي لا ينسجم مع الأجواء الإيجابية، التي أشاعها اتفاق القاهرة، والذي توافقت فيه الفصائل على حماية الحريات، ووقف التجاوزات، التي تنتهك القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية".



وتابع: "الالتزام بمخرجات اتفاق القاهرة، يعتبر جزءًا من المسؤولية الوطنية، التي يجب أن تتحلى بها جميع المؤسسات والأجهزة؛ لضمان استمرار المسار الوطني، والوصول إلى بر الأمان فيه".