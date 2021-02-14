عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، بينهم عضو (كنيست) الإسرائيلي المتطرف "موشيه فيجلين"، ساحات المسجد الأقصى

المبارك.



وأفادت مصادر مقدسية، بأن 79 مستوطنًا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال، انطلاقاً من باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية.



وأوضحت، أن الاقتحامات، تمت على شكل مجموعات منفصلة، بدأت عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، وانتهت عند الساعة الحادية عشرة.



وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية، يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى

المبارك.



وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل، وأهالي القدس، ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، لإفشال مخططات المستوطنين.



واستهدفت قوات الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.



ويستهدف الاحتلال موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق، بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.