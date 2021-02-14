بحر يُثمن انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من اجتماع دولي لمشاركة برلمانيين من الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن المجلس التشريعي الفلسطيني، موقف الوفد البرلماني الجزائري، المشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، وذلك بالانسحاب احتجاجاً على مشاركة برلماني من الاحتلال الإسرائيلي.



وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، د. أحمد بحر: "إن موقف النواب الجزائريين، دليل جديد على صلابة ومتانة الموقف الجزائري، برفض التطبيع مع الاحتلال، والوقوف في صف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".



وأضاف بحر: "إن الشعب الفلسطيني، ينظر بارتياح شديد لمواقف الجزائر المتتالية، الرافضة للتطبيع مع الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني، يرى في الشعب الجزائري الشقيق، خير مساند وداعم له في معركته ضد التطبيع مع الاحتلال".



ودعا الشعوب العربية والإسلامية، والبرلمانات إلى أن تحذو حذو الجزائر في رفض التطبيع ومحاربته وعزل الاحتلال دولياً، مشيداً بالكثير من الدول العربية والإسلامية، التي أعلنت صراحة رفض التطبيع مع الاحتلال وجرمته.



وكان ثلاثة نواب في البرلمان الجزائري من بينهم النائب عمار موسى، انسحبوا أمس، من اجتماع برلماني دولي، حول فيروس (كورونا)، بسبب مشاركة "نائب إسرائيلي" فيه، بعد تعديل الجهة المنظمة لقائمة المتداخلين.