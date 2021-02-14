مصرع طفلة بحادث دهس في يطا بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

لقيت اليوم الأحد، طفلة (عام ونصف)، مصرعها، جراء تعرضها لحادث دهس في يطا جنوب الخليل.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن بلاغاً لغرفة عمليات شرطة الخليل من مسشتفى أبو الحسن القاسم في يطا، يفيد بدخول طفلة إلى المستشفى متوفية، جراء تعرضها لحادث دهس، وعلى الفور، تحركت شرطة المرور إلى المستشفى؛ للوقوف على ملابسات الحادث.



وأكد أنه تم ابلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور؛ للوقوف على ملابسات الحادث.



وكان قد أعلن صباح اليوم، عن وفاة طالبة (13 عاماًَ)، متأثرة بجروح أصيبت بها، يوم الأربعاء المنصرم، بعد تعرضها لحادث دهس في بلدة بيت أولا غرب الخليل.