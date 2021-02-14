صحيفة جزائرية: تبون سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الشروق) الجزائرية: إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يستعد لحل البرلمان قريباً، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، حسبما أعلنه اليوم الأحد، رئيس حزب ومرشح سابق للانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزائر.



وأوضح عبد العزيز بلعيد، مسؤول حزب (جبهة المستقبل)، أن الرئيس تبون، حسبما ما فهمه بعد لقائه به أمس السبت، "يستعد لإصدار قرار حل البرلمان، خلال الأيام المقبلة" وإن قرار الحل قد يعلن قبل يوم 18 شباط/ فبراير الجاري الموافق لـ (اليوم الوطني للشهيد).



وووفق الصحيفة، فقد "سبق هذا الإعلان، بشأن حل البرلمان عدة لقاءات، بين رئيس الجمهورية، ورؤساء أحزاب من بينها حزب عبد العزيز بلعيد، وحزب (حركة البناء الوطني) الذي يرأسه عبد القادر بن قرينة، وهو وزير سابق، ومرشح سابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز فيها عبد المجيد تبون".



وقال بن قرينة: إن من محاور محادثاته مع رئيس الجمهورية "الدعوة لانتخابات برلمانية مسبقة، مع حل المجلس الشعبي الوطني في الأيام المقبلة".