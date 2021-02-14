لجنة الانتخابات ووزارة الإعلام تنظمان موجة توعوية مفتوحة عبر 25 إذاعة محلية

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رام الله - دنيا الوطن

تُنظم لجنة الانتخابات المركزية، بالتعاون مع وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم الأحد، موجة مفتوحة موحدة، تشارك فيها 25 إذاعة محلية في الضفة الغربية.



وأوضح المتحدث باسم لجنة الانتخابات، فريد طعم الله، أن الموجة تمتد من 11 صباحاً وحتى 12 ظهراً، وستخصص للحديث عن العملية الانتخابية، وتسجيل الناخبين، بهدف حث المواطنين على التسجيل، والتأكد من بياناتهم قبل إغلاق باب التسجيل يوم الثلاثاء 16 شباط/ فبراير 2021.



ووجه طعم الله، الشكر الى وزارة الإعلام، وإلى الإذاعات المحلية المشاركة في الموجة المفتوحة، على دورهما في مساندة جهود لجنة الانتخابات بتوعية المواطنين، مؤكداً على أهمية ودور وسائل الإعلام، بإيصال الرسائل التوعوية للجمهور في جميع مراحل العملية الانتخابات، وخاصة التسجيل كونه الشرط الأساسي للسماح بالمشاركة في العملية الانتخابية ترشحاً واقتراعاً.



ودعا الناطق باسم اللجنة، جميع وسائل الإعلام الفلسطينية؛ المقروءة والمسموعة والمرئية، إلى المساهمة في توعية المواطنين، بنشر المعلومات التي تصدرها لجنة الانتخابات المركزية عبر منصاتها الرسمية.