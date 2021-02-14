قطر تُدشن سفينة حربية جديدة في إيطاليا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت قطر، عن تدشين سفينة حربية جديدة من نوع (كورفت) في إيطاليا، ستؤدي الخدمة في صفوف القوات البحرية للدولة الخليجية.



وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان: إن مراسم تدشين سفينة (دامسة)أقيمت في مدينة لاسبيزيا الإيطالية، بحضور نائب رئيس الأركان القطرية لشؤون الإدارة والإمداد، اللواء الركن مبارك بن محمد الكميت الخيارين.



وأوضح البيان، أن (دامسة) هي ثاني سفينة (كورفت) من أصل أربع، اتفقت قطر على تصنيعها مع شركة (فينكلتيري) الإيطالية.



وتخلل حفل التدشين، وضع هيكل سفينة رابعة تحمل اسم (سميسمة).



ووفق موقع (روسيا اليوم)، فقد وقعت قطر وإيطاليا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاقيتين للتعاون في المجال الدفاعي العسكري، تتضمن برنامجاً تدريبياً للقوات الجوية، وتعاوناً بين شركتي (برزان القابضة) القطرية و(ليوناردو) الإيطالية المختصتين بالصناعات الدفاعية.