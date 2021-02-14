شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يُحاول طمس المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين

هيئة الأسرى: الاحتلال يُحاول طمس المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال، تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والإنسانية، التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء، يرتكبون مخالفات قانونية، بهدف تشويه نضالاتهم.

وأشارت الهيئة، إلى أن سلطات الاحتلال، تتبع سياسة التكييف القانوني لمصالحها السياسية والأمنية، وتسن الأوامر العسكرية لفرض السيطرة على حياة السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، بدون الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، التي من المفترض أن تشكل الإطار القانون الأساسي؛ لترتيب تعامل دولة الاحتلال مع السكان الفلسطينيين، وواقع حياتهم تحت الاحتلال.

وأكدت الهيئة، أن هناك إجماع اًقانونياً وقيمياً وأخلاقياً وإنسانياً يتفق عليه الجميع في معاملة (الأسرى والمعتقلين في السجون)، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.

من ناحيته، أكد حسن قنيطة، رئيس لجنة إدارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.

وطالب قنيطة المنظمات الحقوقية والإنسانية، بتثبيت المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في المحاكم الدولية، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والأساسية، التي تتجاوزها دولة الاحتلال يومياً على كل المستويات.

أخبار ذات صلة

بحر يُثمن انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من اجتماع دولي لمشاركة برلمانيين من الاحتلال

بحر يُثمن انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من اجتماع دولي لمشاركة برلمانيين من الاحتلال

مصرع طفلة بحادث دهس في يطا بالخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في يطا بالخليل

لجنة الانتخابات ووزارة الإعلام تنظمان موجة توعوية مفتوحة عبر 25 إذاعة محلية

لجنة الانتخابات ووزارة الإعلام تنظمان موجة توعوية مفتوحة عبر 25 إذاعة محلية

مركز فلسطين: 37 أسيرة في سجون الاحتلال يعانين ظروفاً قاهرة

مركز فلسطين: 37 أسيرة في سجون الاحتلال يعانين ظروفاً قاهرة

الاحتلال يشرع باقتلاع 1000 شجرة حرجية زرعتها وزارة الزراعة شرق طوباس

الاحتلال يشرع باقتلاع 1000 شجرة حرجية زرعتها وزارة الزراعة شرق طوباس

صيدم: مرتاحون من الرسالة التي وردت من الأسير &#34;مروان البرغوثي&#34;

صيدم: مرتاحون من الرسالة التي وردت من الأسير "مروان البرغوثي"

الاحتلال يعتقل فتيين من الطور في القدس

الاحتلال يعتقل فتيين من الطور في القدس

خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

بحر يُثمن انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من اجتماع دولي لمشاركة برلمانيين من الاحتلال

بحر يُثمن انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من اجتماع دولي لمشاركة برلمانيين من الاحتلال

مصرع طفلة بحادث دهس في يطا بالخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في يطا بالخليل

لجنة الانتخابات ووزارة الإعلام تنظمان موجة توعوية مفتوحة عبر 25 إذاعة محلية

لجنة الانتخابات ووزارة الإعلام تنظمان موجة توعوية مفتوحة عبر 25 إذاعة محلية

هيئة الأسرى: الاحتلال يُحاول طمس المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين

هيئة الأسرى: الاحتلال يُحاول طمس المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين

مركز فلسطين: 37 أسيرة في سجون الاحتلال يعانين ظروفاً قاهرة

مركز فلسطين: 37 أسيرة في سجون الاحتلال يعانين ظروفاً قاهرة

الاحتلال يشرع باقتلاع 1000 شجرة حرجية زرعتها وزارة الزراعة شرق طوباس

الاحتلال يشرع باقتلاع 1000 شجرة حرجية زرعتها وزارة الزراعة شرق طوباس

الاحتلال يعتقل فتيين من الطور في القدس

الاحتلال يعتقل فتيين من الطور في القدس

خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

منوعات

ما صحة حمل ياسمين صبري ؟

ما صحة حمل ياسمين صبري ؟

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

تصريحات مثيرة للجدل.. نزار الفارس يقحم أمه في الأزمة مع رانيا يوسف

تصريحات مثيرة للجدل.. نزار الفارس يقحم أمه في الأزمة مع رانيا يوسف

دينا فؤاد تتصدر الترند للمرة الرابعة.. ما السبب ؟

دينا فؤاد تتصدر الترند للمرة الرابعة.. ما السبب ؟

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها الرياضية الجريئة

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها الرياضية الجريئة

شاهد: أحمد الفيشاوي &#34;أنا الوحيد إلي بقدر أواجه محمد رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد الفيشاوي "أنا الوحيد إلي بقدر أواجه محمد رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: شمس الكويتية توّجه مسدساً إلى وجهها.. ما السبب ؟

شاهد: شمس الكويتية توّجه مسدساً إلى وجهها.. ما السبب ؟

ديانا كرزون تعلن حملها بشكل رسمي

ديانا كرزون تعلن حملها بشكل رسمي

حلا شيحة تتحدث بعد زواجها من معز مسعود.. هل تعود للحجاب ؟

حلا شيحة تتحدث بعد زواجها من معز مسعود.. هل تعود للحجاب ؟

شقيق علاء ولي الدين &#34;جثة شقيقي لم تتغير&#34;.. فما القصة ؟

شقيق علاء ولي الدين "جثة شقيقي لم تتغير".. فما القصة ؟

عربي

صحيفة جزائرية: تبون سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

صحيفة جزائرية: تبون سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

تونس: التحقيق بقضية فساد في قناة تلفزيونية

تونس: التحقيق بقضية فساد في قناة تلفزيونية

قطر تُدشن سفينة حربية جديدة في إيطاليا

قطر تُدشن سفينة حربية جديدة في إيطاليا

مصر: وفاة قائد معركة &#34;رأس العش&#34; عام 1967 ضد إسرائيل

مصر: وفاة قائد معركة "رأس العش" عام 1967 ضد إسرائيل