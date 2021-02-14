الاحتلال يشرع باقتلاع 1000 شجرة حرجية زرعتها وزارة الزراعة شرق طوباس



وذكرت وزارة الزراعة، بأن قوات الاحتلال، داهمت المنطقة المذكورة، وشرعت باقتلاع الأشجار الحرجية، التي زرعتها، بدلاً من التي اقتلعها الاحتلال، أواخر الشهر الماضي.



ويذكر، أن قوات الاحتلال، اقتلعت في شهر كانون الثاني/ الماضي نحو 10 آلاف شجرة حرجية في منطقة (عينون) شرق طوباس، مزروعة على مساحة 200 دونم.



كما واصلت قوات الاحتلال، اقتلاع الأشجار الحرجية في محطة العروب الزراعية في الخليل لصالح الشارع الالتفافي الاستيطاني الهادف إلى شق طرق استيطانية من الأراضي الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، باقتلاع نحو 1000 شجرة حرجية، زرعتها وزارة الزراعة مؤخراً في منطقة (عينون) شرق طوباس.