مصر: وفاة قائد معركة "رأس العش" عام 1967 ضد إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

توفي أمس السبت، اللواء المصري المتقاعد فتحي عبد الله، قائد وبطل معركة رأس العش التاريخية، التي قاد فيها سرية الصاعقة لمواجهة الجيش الإسرائيلي في 30 حزيران/ يونيو 1967.



ووفق صحيفة (الوطن) المصرية، فقد شغل اللواء الراحل فتحي عبد الله، منصب قائد "سرية الصاعقة" التي خاضت معركة "رأس العش" في 30 حزيران/ يونيو 1967، وهي المعركة التي نجحت فيها قوة مكونة من 30 مقاتلاً من الجيش المصري في صد العدوان الإسرائيلي على مدينة بور فؤاد، والتي ظلت بسبب المعركة غير محتلة حتى حرب التحرير في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973.



وتعد معركة "رأس العش"، إحدى أبرز المعارك التاريخية في فترة حرب الاستنزاف ما بين عامي 1967 و1973.