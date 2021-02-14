الاحتلال يعتقل فتيين من الطور في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتيين من بلدة الطور في القدس المحتلة، بعد أقل من 24 ساعة على اختطافها شاباً من وسط البلدة.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت عدة أحياء في البلدة، واعتقلت الفتى أحمد أشرف أبو سبيتان (16 عاماً)، والفتى محمد سامر أبو الهوى (16 عاماً)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.



وكانت عناصر (مستعربة) من الاحتلال، متنكرة بزي مدني، اختطفت مساء أمس، الشاب محمد حاتم أبو الهوى (19 عاماً) من مركز بلدة الطور جبل الزيتون في القدس المحتلة.