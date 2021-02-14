خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

يدخل خمسة أسرى من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وجميعهم محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير يحيى هاشم عبد الفتاح الهيموني (37 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/02/2008م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.



ويذكر، أن الأسير الهيموني، يعتبر مهندس عملية (ديمونا) الاستشهادية، وشقيق الشهيد عمر الهيموني، وشقيق المبعد إلى غزة باسل الهيموني.



كما يدخل اليوم، الأسير جعفر حمدي عبد السميع الزعتري (37 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/02/2008م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.



ويدخل الأسير فهد عبد الله محمد صوالحي (38 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، عامه 19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/02/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 7 مرات بالإضافة إلى 50 عامًا.



يشار إلى أن الأسير صوالحي، تمكن خلال سنوات اعتقاله من استثمار وقته وإنهاء الثانوية العامة، ودراسة تخصص التاريخ في جامعة الأقصى، والحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخصص، كما وتعرض لانتهاكات متنوعة خلال ذات السنوات، أبرزها عزله انفرادياً وحرمانه من رؤية عائلته.



هذا ويدخل الأسير محمود عطية حسن كليبي (39 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/02/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 30 عامًا.



أما الأسير جلال حسام عايد الفقيه (39 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، فيدخل اليوم عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/02/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.



ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 4500 أسير بينهم 541 أسيراً، محكوماً بالمؤبد منهم الأسير عبد الله البرغوثي، صاحب أعلى حكم ومدته 67 مؤبداً ومئات الأسرى الفلسطينيين، الذين أمضوا عشرات السنوات في سجون الاحتلال.



ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين، نحو 400 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.