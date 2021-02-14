شؤون فلسطينية

خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
يدخل خمسة أسرى من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وجميعهم محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير يحيى هاشم عبد الفتاح الهيموني (37 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/02/2008م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ويذكر، أن الأسير الهيموني، يعتبر مهندس عملية (ديمونا) الاستشهادية، وشقيق الشهيد عمر الهيموني، وشقيق المبعد إلى غزة باسل الهيموني.

كما يدخل اليوم، الأسير جعفر حمدي عبد السميع الزعتري (37 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/02/2008م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ويدخل الأسير فهد عبد الله محمد صوالحي (38 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، عامه 19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/02/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 7 مرات بالإضافة إلى 50 عامًا.

يشار إلى أن الأسير صوالحي، تمكن خلال سنوات اعتقاله من استثمار وقته وإنهاء الثانوية العامة، ودراسة تخصص التاريخ في جامعة الأقصى، والحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخصص، كما وتعرض لانتهاكات متنوعة خلال ذات السنوات، أبرزها عزله انفرادياً وحرمانه من رؤية عائلته.

هذا ويدخل الأسير محمود عطية حسن كليبي (39 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/02/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 30 عامًا.

أما الأسير جلال حسام عايد الفقيه (39 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، فيدخل اليوم عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/02/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 4500 أسير بينهم 541 أسيراً، محكوماً بالمؤبد منهم الأسير عبد الله البرغوثي، صاحب أعلى حكم ومدته 67 مؤبداً ومئات الأسرى الفلسطينيين، الذين أمضوا عشرات السنوات في سجون الاحتلال.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين، نحو 400 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.

أخبار ذات صلة

بحر يُثمن انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من اجتماع دولي لمشاركة برلمانيين من الاحتلال

بحر يُثمن انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من اجتماع دولي لمشاركة برلمانيين من الاحتلال

مصرع طفلة بحادث دهس في يطا بالخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في يطا بالخليل

لجنة الانتخابات ووزارة الإعلام تنظمان موجة توعوية مفتوحة عبر 25 إذاعة محلية

لجنة الانتخابات ووزارة الإعلام تنظمان موجة توعوية مفتوحة عبر 25 إذاعة محلية

هيئة الأسرى: الاحتلال يُحاول طمس المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين

هيئة الأسرى: الاحتلال يُحاول طمس المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين

مركز فلسطين: 37 أسيرة في سجون الاحتلال يعانين ظروفاً قاهرة

مركز فلسطين: 37 أسيرة في سجون الاحتلال يعانين ظروفاً قاهرة

الاحتلال يشرع باقتلاع 1000 شجرة حرجية زرعتها وزارة الزراعة شرق طوباس

الاحتلال يشرع باقتلاع 1000 شجرة حرجية زرعتها وزارة الزراعة شرق طوباس

صيدم: مرتاحون من الرسالة التي وردت من الأسير &#34;مروان البرغوثي&#34;

صيدم: مرتاحون من الرسالة التي وردت من الأسير "مروان البرغوثي"

الاحتلال يعتقل فتيين من الطور في القدس

الاحتلال يعتقل فتيين من الطور في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

بحر يُثمن انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من اجتماع دولي لمشاركة برلمانيين من الاحتلال

بحر يُثمن انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من اجتماع دولي لمشاركة برلمانيين من الاحتلال

مصرع طفلة بحادث دهس في يطا بالخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في يطا بالخليل

لجنة الانتخابات ووزارة الإعلام تنظمان موجة توعوية مفتوحة عبر 25 إذاعة محلية

لجنة الانتخابات ووزارة الإعلام تنظمان موجة توعوية مفتوحة عبر 25 إذاعة محلية

هيئة الأسرى: الاحتلال يُحاول طمس المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين

هيئة الأسرى: الاحتلال يُحاول طمس المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين

مركز فلسطين: 37 أسيرة في سجون الاحتلال يعانين ظروفاً قاهرة

مركز فلسطين: 37 أسيرة في سجون الاحتلال يعانين ظروفاً قاهرة

الاحتلال يشرع باقتلاع 1000 شجرة حرجية زرعتها وزارة الزراعة شرق طوباس

الاحتلال يشرع باقتلاع 1000 شجرة حرجية زرعتها وزارة الزراعة شرق طوباس

الاحتلال يعتقل فتيين من الطور في القدس

الاحتلال يعتقل فتيين من الطور في القدس

خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

منوعات

ما صحة حمل ياسمين صبري ؟

ما صحة حمل ياسمين صبري ؟

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

تصريحات مثيرة للجدل.. نزار الفارس يقحم أمه في الأزمة مع رانيا يوسف

تصريحات مثيرة للجدل.. نزار الفارس يقحم أمه في الأزمة مع رانيا يوسف

دينا فؤاد تتصدر الترند للمرة الرابعة.. ما السبب ؟

دينا فؤاد تتصدر الترند للمرة الرابعة.. ما السبب ؟

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها الرياضية الجريئة

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها الرياضية الجريئة

شاهد: أحمد الفيشاوي &#34;أنا الوحيد إلي بقدر أواجه محمد رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد الفيشاوي "أنا الوحيد إلي بقدر أواجه محمد رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: شمس الكويتية توّجه مسدساً إلى وجهها.. ما السبب ؟

شاهد: شمس الكويتية توّجه مسدساً إلى وجهها.. ما السبب ؟

ديانا كرزون تعلن حملها بشكل رسمي

ديانا كرزون تعلن حملها بشكل رسمي

حلا شيحة تتحدث بعد زواجها من معز مسعود.. هل تعود للحجاب ؟

حلا شيحة تتحدث بعد زواجها من معز مسعود.. هل تعود للحجاب ؟

شقيق علاء ولي الدين &#34;جثة شقيقي لم تتغير&#34;.. فما القصة ؟

شقيق علاء ولي الدين "جثة شقيقي لم تتغير".. فما القصة ؟

عربي

صحيفة جزائرية: تبون سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

صحيفة جزائرية: تبون سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

تونس: التحقيق بقضية فساد في قناة تلفزيونية

تونس: التحقيق بقضية فساد في قناة تلفزيونية

قطر تُدشن سفينة حربية جديدة في إيطاليا

قطر تُدشن سفينة حربية جديدة في إيطاليا

مصر: وفاة قائد معركة &#34;رأس العش&#34; عام 1967 ضد إسرائيل

مصر: وفاة قائد معركة "رأس العش" عام 1967 ضد إسرائيل