79 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 79 مستوطناً، اليوم الأحد، بينهم عضو (كنيست) إسرائيلي، المتطرف موشيه فيجلين، ساحات المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن الاقتحامات، جرت بحماية شرطة الاحتلال، انطلاقاً من باب المغاربة، وتجول المستوطنون في باحات الأقصى بشكل استفزازي.



وأوضحت، أن الاقتحامات، تمت على شكل مجموعات منفصلة، بدأت عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، وانتهت عند الساعة الحادية عشرة.