وفاة طالبة متأثرة بجروحها جراء تعرضها لحادث دهس في الخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توفيت طالبة (13 عاماً)، متأثرة بجروح، أصيبت بها يوم الأربعاء المنصرم، بعد تعرضها لحادث دهس في بلدة بيت أولا غرب الخليل.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن الطالبة، تعرضت لحادث دهس من قبل مركبة غير قانونية، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وأعلن الأطباء فجر اليوم وفاتها.



وأضاف: أنه تم إبلاغ النيابة العامة، وإلقاء القبض على سائق المركبة، ومباشرة التحقيق معه، من قبل شرطة المرور.