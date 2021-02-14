الاحتلال يستولي على 19 دونمًا في قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على 19 دونماً من أراضي قرية عزون عتمة، جنوب قلقيلية.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية، محمد أبو الشيخ، بأن سلطات الاحتلال، أصدرت أمراً عسكرياً، لوضع اليد على نحو 19 دونماً غربي القرية، بهدف بناء 66 وحدة استيطانية لصالح مستوطنة (اورانيت) المقامة على أراضي القرية.