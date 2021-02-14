شؤون فلسطينية

الاحتلال يُلاحق العمال جنوب قلقيلية وقرب طولكرم

الاحتلال يُلاحق العمال جنوب قلقيلية وقرب طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، العمال الفلسطينيين، قرب بوابة بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وفرعون قرب طولكرم بعد دخولهم من خلال فتحات الجدار.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال، أصابوا العديد من العمال بالرصاص، أثناء محاولتهم الدخول عبر الفتحات، أحدهم تعرض لإصابة خطيرة في ركبته برصاص متفجر "دمدم".

وذكر الشهود، أنه جرى احتجاز العمال ومحاصرتهم من قبل دوريات الاحتلال، ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم، والتنكيل بالعديد منهم، الذين حاولوا الفرار من المكان.

وفي ذات الإطار، أطلق جنود الاحتلال، قنابل الغاز على العمال في منطقة المعبر الشمالي لقلقيلية، بعد إرجاع العديد منهم من قبل إدارة المعبر بذرائع مختلفة.

وجنوب طولكرم، منعت قوات الاحتلال، العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، ولاحقتهم بالقرب من فتحات الجدار في بلدة فرعون شرق طولكرم.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال، كمنوا للعمال، وباغتوهم بإطلاق قنابل الغاز السام، أثناء محاولتهم العبور إلى أماكن عملهم، الأمر الذي دفعهم للعودة هروباً من الاعتقال أو الإصابة.

وقبل أسابيع، شهدت المنطقة ذاتها استشهاد أحد المواطنين من بلدة عراق التايه في مدينة نابلس، إثر اختناقه أثناء ملاحقة قوات الاحتلال له خلال محاولته الوصول إلى مكان عمله.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف العمال عند هذه البوابات، وتصيب باستمرار أعدادًا منهم، في تواصل لاعتداءاتها بحق المواطنين في مناطق مختلفة بمدن وقرى الضفة الغربية.

وتسبب جدار الفصل العنصري، الذي بدأ الاحتلال بإنشائه عام 2004 بتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الضفة ومصادرة 164780 دونماً.

وامتدت هذه المساحات من قرية زبوبا في شمال الضفة إلى قرية مسحة جنوب مدينة قلقيلية، وقدرت مساحة الأراضي التي سيتم مصادرتها لصالح الجدار 1.61 مليون دونم عند اكتمال الجدار.

وينتهك الجدار الحقوق الأساسية لحوالي مليون فلسطيني، ما اضطر الآلاف منهم إلى استصدار تصاريح خاصة من قوات الاحتلال، للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم وأراضيهم.

وخلف الجدار، أثاراً سلبية عميقة على العملية التعليمية؛ فقد حرم الكثير من الطلبة والمدرسين الوصول إلى مدارسهم، مما أربك العملية التعليمية في العديد من المدارس.

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