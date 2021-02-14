وفد الفصائل يغادر القاهرة إلى قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يغادر وفد الفصائل الفلسطينية، العاصمة المصرية القاهرة، متجهًا إلى قطاع غزة.



وانطلق الحوار الوطني في القاهرة في السابع من الشهر الجاري، واختتم في التاسع من الشهر ذاته.



وكانت الفصائل الفلسطينية، التي اجتمعت في القاهرة، أعلنت في التاسع من الشهر الجاري، عن بيان ختامي، أكدت فيه دعمها للجنة الانتخابات المركزية، والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها، لتتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.



كما أعلنت الفصائل في البيان الختامي، التزامها بالجدول الزمني، الذي حدده المرسوم الرئاسي للانتخابات التشريعية والرئاسية، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.