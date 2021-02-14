إبراهيم المدهون: هناك تحديات أمام المصالحة الفلسطينية وإجراء الإنتخابات





وقال المدهون: وهو مدير مؤسسة (فيميد) للإعلام: "لا شك أنه رغم كل هذا التفاؤل، هناك محاذير، وهناك تحديات أمام المصالحة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات، وأهم هذه التحديات هو الاحتلال الإسرائيلي؛ المعني بإبقاء وتعزيز الانقسام الفلسطيني".





وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي، سيحاول عرقلة أي تفاهمات تخدم المشروع الوطني، وتعزز مؤسساته، خصوصاً المجلس التشريعي والمجلس الوطني"، متابعاً "الاحتلال يريد أن يُظهر الفلسطينيين في حالة تشتت وانقسام دائم".





وأعرب المدهون عن اعتقاده، أن الاحتلال سيكون العقبة الوحيدة أمام إجراء الانتخابات؛ وقال "العقبة الكأداء في وجه أي تفاهمات فلسطينية، هو الاحتلال الإسرائيلي، وقد يستعين بحليفه المركزي الولايات المتحدة الأمريكية".





وتابع: "لكن وجود الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودعم الاتحاد الأوروبي للحوارات وللانتخابات الفلسطينية، وأيضاً الحضور المصري، وبعض الدول الإقليمية مثل قطر وتركيا، ودولية مثل روسيا، وحضورهم للمشهد الفلسطيني بقوة، ربما يستطيع الفلسطينيون التغلب على الاحتلال الإسرائيلي، والمضي في مشروع الانتخابات، ومشروع الوحدة".





وأكد المدهون، أن الفصائل الفلسطينية، باتت معنية اليوم بهذه الانتخابات، ومعنية أن تطوي صفحة الانقسام، وقال: "أعتقد أن الذهاب إلى انتخابات هي الوصفة السحرية أو الوحيدة للخروج من أزمة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وهناك فرصة كبيرة لإنجاح الانتخابات، ومشاركة الجميع، وبناء المؤسسات الفلسطينية، خصوصاً المجلسين التشريعية والوطني".





ورأى الكاتب والمحلل السياسي المدهون، أن حوار القاهرة الأخير إيجابي، واستطاع أن يكمل ما بدأ منذ سنوات، وهو عملية تراكمية استمرت لسنوات من المباحثات والحوارات والتفاهمات، كان أبرزها حوار الشاطئ عام 2014 وحوارات القاهرة عام 2017 وأيضاً حوارات عام 2019 وحوارات إسطنبول، وهذه تأتي نتيجة وتتويجاً لجميع هذه الحوارات.

رام الله - دنيا الوطنكشف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إبراهيم المدهون، عن تفاؤل الفلسطينيين بنتائج الحوارات، التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع المنصرم.